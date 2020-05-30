وزارة الهجرة تطلق العدد السابع عشر من مجلة «مصر معاك»

أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددها السابع عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ المجلة أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تناولت الوزارة، جهود الدولة في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إرشادات عامة خلال فترة الحجر الصحي.

في السياق ذاته، تناولت دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كان العيد حاضرا رغم حصار كورونا.

ورحبت الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.