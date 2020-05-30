 رئيس الوداد: تعرضنا لأكبر سرقة في تاريخ كرة القدم أمام الترجي - بوابة الشروق
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رئيس الوداد: تعرضنا لأكبر سرقة في تاريخ كرة القدم أمام الترجي

محمد جلال
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 12:30 ص

أدلى سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي المغربي، بشهادته أمام المحكمة الرياضية الرياضية الدولية «الكاس"، اليوم الجمعة، في أزمة فريقه أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأجلت المحكمة الرياضية الدولية الحكم النهائي بعد سماع أقوال الشهود في واقعة ستاد رادس الذي جمع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، والذي شهد انسحاب الوداد بعد تعطل تقنية الفيديو.

و قال النصيري: "مباراة الترجي تعرضنا لأكبر سرقة في تاريخ كرة القدم بعد أن تمت سرقة اللقب القاري من الوداد".

وأضاف :"لقد وفرنا تقنية "الفار" في مباراة الذهاب، و حٌرمنا من ضربة جزاء و في الإياب حٌرمنا من هدف مشروع، وأظن بأن شهادة أحمد أحمد رئيس "الكاف" فيها كل الصدق في الدفاع عن ملفنا".

وأكمل: "نحن لم ننسحب من المباراة بل طالبنا بإعادة الهدف بتقنية "الفار"، وعندما أردنا العودة تفاجأنا بإقتحام رجال الأمن أرضية الميدان وواجهنا كم كبير من الشتائم من قبل رئيس الترجي و لعل شهادة رئيس الكاف كافية من دون أن أمدكم بالتسجيلات".


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