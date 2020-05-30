لوفتهانزا توافق على تسوية تقربها من الحصول على خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي

وافقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا على تسوية مع الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي بشأن التقدم نحو الموافقة النهائية على صفقة إنقاذ بقيمة 9 مليارات يورو (7ر9 مليار دولار)

وقالت لوفتهانزا في بيان لها في وقت مبكر من اليوم السبت إن مجلس الإشراف على الشركة قرر قبول تسوية تم التوصل إليها بين مفاوضي برلين ومفوضية الاتحاد الأوروبي تشمل التخلي عن عدة مواضع في مطارين.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة الألمانية وافقت أيضا على التسوية.

وتعتزم سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي سحب مواضع للإقلاع والهبوط من لوفتهانزا في مركزيها الرئيسيين في فرانكفورت وميونخ، وفقا لشركة لوفتهانزا.

وقالت شركة الطيران إنه تم خفض نطاق الالتزامات المطلوبة منها من جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي مقارنة بالخطط الأولية.

وسيتعين على الشركة إبعاد أربع من طائراتها من مطاري فرانكفورت وميونخ للسماح للمنافسين باستغلال تلك المواضع.

وأشارت لوفتهانزا إلى أن هذا من الناحية الحسابية يعني حقوق ثلاث عمليات إقلاع وثلاث عمليات هبوط للطائرة يوميا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التسوية تعكس التزامات ألمانيا ولوفتهانزا "بالحفاظ على المنافسة الفعالة".

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر اليوم السبت "سيتيح ذلك دخول أنشطة أو توسيعها بشكل فعال من شركات طيران أخرى في هذه المطارات لصالح المستهلكين والمنافسة الفعالة".

وتنص صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو على إجراءات مساعدة لشركة الطيران المتعثرة، وبالإضافة إلى الموافقة الكاملة من مجلس الإشراف على لوفتهانزا، ينبغي أن توقع على الاتفاق هيئة مراقبة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية.

وأشارت وزارة الاقتصاد في برلين إلى أن خطة الإنقاذ لم تحصل على الموافقة النهائية بعد.

وقالت الوزارة في بيان في وقت مبكر اليوم السبت "بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المحادثات جارية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الموافقة على مساعدات الدولة".

وقد اتفق الجانبان قبل أيام على خطة الإنقاذ لمساعدة شركة الطيران على التكيف مع الخسائر الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وتقول الحكومة الألمانية إن شركة لوفتهانزا كانت تحقق أرباحا قبل الوباء، لكنها تواجه الآن أكبر أزمة مالية في تاريخها. وقد تسبب الوباء في وقف نحو 90 بالمئة من طائراتها، وفي إحدى المراحل كانت الشركة تخسر حوالي 800 مليون يورو شهريا.