طيران الخليج البحرينية تستأنف رحلاتها من باكستان

أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين اليوم السبت عن استئناف رحلاتها المباشرة من باكستان اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.

وقالت الشركة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين ( بنا) اليوم السبت ، إنها ستبدأ بتسيير رحلة من مطار إسلام أباد الدولي إلى مطار البحرين الدولي ، مع استئناف رحلات الناقلة من مدن أخرى في باكستان خلال الأيام القادمة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع قرار شؤون الطيران المدني في باكستان ، والذي يقضي بعدم تشغيل الرحلات إلا مع المسافرين خارج باكستان.

وكانت طيران الخليج قد علّقت رحلاتها مؤقتاً إلى سبع وجهات في باكستان هي إسلام أباد، ولاهور، وكراتشي، وفيصل أباد، وملتان، وسيالكوت، وبيشاور على خلفية انتشار فيروس كورونا ، وتطبيقاً لقرار شؤون الطيران المدني في باكستان الصادر في شهر مارس الماضي.

وأكدت طيران الخليج أنها ستبقى على الاطلاع على جاهزية مختلف المطارات لمعاودة التشغيل والتخطيط لاستئناف رحلاتها إلى معظم وجهاتها بناء على ذلك.