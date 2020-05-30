الصحة الفرنسية: ظهور 109 بؤر جديدة للوباء منذ إلغاء الحجر

أفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية، اليوم، أنه منذ الرفع التدريجى لتدابير الحجر المنزلى فى فرنسا فى 11 مايو الماضى، تم تحديد 109 بؤر جديد من وباء (كوفيد ــ 19) فى فرنسا.

وأضافت الوكالة فى بيان: «هناك نحو 109 بؤر جديدة لتفشى الوباء فى أنحاء فرنسا بينها: 104 فى إقليم "إيل دو فرانس" و5 فى أقاليم ما وراء البحار»، مضيفة: «لم يتم الإبلاغ عن أى حدوث حالات جديدة لم تتم السيطرة عليها».

ووفقا لتقرير الوكالة الفرنسية، فإنه لن تكون هناك حالة جديدة بعد 7 أيام من آخر حالة، ولن توجد هناك أى حالة جديدة فى غضون 14 يوما.

وأشارت الوكالة الصحية الفرنسية إلى أن اكتشاف هذه البؤر ليس أمرا سيئا فى حد ذاته، بل على العكس يعكس قدرة تتبع انتشار الفيروس بشكل أفضل، بشرط أن يتم التحكم فى هذه البؤر عن طريق عزل الحالات المصابة بكوفيد ــ 19، موضحة أنه من بين هذه الأسر الـ 109 فإن 64% منها لديها أكثر من 5 حالات داخل البؤرة الواحدة».

وحددت الوكالة الفرنسية فئات البؤر التى تم اكتشافها، معظمها الأشخاص الذين يعانون من أوضاع غير مستقرة وضعيفة (19% فى مؤسسات الإسكان والتكامل الاجتماعى، و6% فى المجتمعات الضعيفة مثل دور المسنين)، والمؤسسات الصحية (22٪) والشركات بشكل عام (20% الشركات الخاصة والعامة)».

وتابعت: «على الرغم من ذلك لم تكن أى من هذه التجمعات مسئولة حتى الآن عن انتشار الوباء»، مشددة على أنه لا توجد إشارات تفيد باستئناف الوباء فى فرنسا».

إلى ذلك، اقترح رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، أمس، إرجاء الاستفتاء على انفصال «كاليدونيا الجديدة» المقرر إجراؤه فى 6 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل، بسبب الصعوبات اللوجيستية التى تسببت فيها أزمة «كوفيد ــ 19».