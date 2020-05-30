الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة لإعادة النظر في إنهاء العلاقة مع الصحة العالمية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها بإنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية التى اتهمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالامتثال بصورة تفوق الحد لآراء الصين فيما يتعلق بجائحة كورونا .

وجاء في بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل: "إن التعاون العالمي والتضامن عبر جهود متعددة الأطراف هو السبيل الوحيد والفعال لكسب هذه المعركة التي يواجهها العالم"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان: "نحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها المعلن".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة إنهاء علاقة الولايات المتحدة بمنظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بالانحياز إلى الصين منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي: "لإنهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية ونعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحة في مجال الصحة العامة في العالم".