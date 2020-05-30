اختبارات سريرية للقاح ضد كورونا قريبا في روسيا

قال المدير العام لمركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي في روسيا، رينات ماكسيوتوف، إن المعهد ينوي بدء الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد حسب التوقعات المتفائلة أواخر يونيو ــ أوائل يوليو، وينتهي من هذه الاختبارات في منتصف سبتمبر القادم".

وأضاف ماكسيوتوف في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" الروسية اليوم السبت:" أنه سيكون بإمكان العلماء في حال نجاح هذه الاختبارات الانتقال إلى اختبار فعالية اللقاح بالنسبة للأطفال وكبار السن"، مؤكدا أن اختبار اللقاح على الأطفال قد يحدث أوائل العام القادم"، مستبعدا إمكانية تسريع العمل على تطوير اللقاح.

وأشار إلى أن اللقاح قد تم اختباره بنجاح على الحيوانات دون ظهور أعراض سلبية، موضحا ضرورة أن يكون المتطوعون الذين سيشاركون في الاختبارات السريرية من الأشخاص الذين لم يصابوا سابقا بفيروس "كورونا".

وأكد ماكسيوتوف أن العمل جار على تطوير عدة لقاحات ضد الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وهي تختلف من حيث طريقة استخدامها، وأحدها للتقطير الأنفي.

وكانت رئيسة هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، آنا بوبوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن الفيروس يتعرض لعدد محدود من الطفرات، ما يبعث الأمل في أن العمل على تطوير لقاح فعال إلى حد كبير.