 «الصحة الكويتية»: شفاء 883 حالة من كورونا بإجمالي 10156 متعافيا - بوابة الشروق
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«الصحة الكويتية»: شفاء 883 حالة من كورونا بإجمالي 10156 متعافيا

أ ش أ
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 3:50 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 3:50 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 883 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 10156 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ883 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 575 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت حتى يوم أمس إلى 9237 حالة.

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