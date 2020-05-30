استطلاع: 61% من الألمان يؤيدون دعم الدول الأكثر تضررا من أزمة كورونا بالاتحاد الأوروبي

أعرب غالبية مواطني ألمانيا في استطلاع للرأي عن تأييدهم لدعم الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا في الاتحاد الأوروبي، بوجه عام، حتى لو تحملت ألمانيا جزءا كبيرا من تكاليف الدعم.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 61% من الألمان يؤيدون ذلك، بينما عارض الأمر 34% من الذين شملهم الاستطلاع.

ودعا 56% من الألمان إلى منح الأموال في سياق برنامج أوروبي لإعادة الإعمار حصرا في صورة قروض، بينما دعا 37% آخرين بأن يكون جزءا منها أيضا في صورة منح.

وتخطط المفوضية الأوروبية إلى تقديم مساعدات غير قابلة للاسترداد للدول الأعضاء في الاتحاد الأكثر تضررا من أزمة كورونا بقيمة 500 مليار يورو، ومساعدات أخرى في صورة قروض بقيمة 250 مليار يورو إضافية.

أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف".

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الجاري، 1377 ألمانيا.