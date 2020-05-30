استطلاع يكشف تراجع إحجام الألمان عن شراء السيارات في أزمة كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، عن حدوث بعض التراجع في إحجام الألمان عن شراء السيارات في ظل أزمة كورونا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة (ميكنيسي) للاستشارات أنه من بين 100 شخص كانوا يعتزمون شراء سيارة جديدة قبل جائحة كورونا، قال 79 شخصا إنهم لا يزالون عازمين على هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 9 إلى 17 مايو الجاري وشمل أكثر من 1000 ألماني.

وكانت نتائج الاستطلاع الذي أجري مطلع أبريل الماضي أظهر أن 58% لا يزالون باقين على هذه الخطوة، فيما وصلت هذه النسبة إلى 68% في الاستطلاع الذي أجري في منتصف الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قال 44% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يجدون خصومات تتجاوز مستوى ما قبل الأزمة، ولهذا أرجأ الأشخاص أصحاب الدخول الأدنى قرار الشراء أكثر من أصحاب الدخول الأعلى.

وأظهرت النتائج زيادة ملحوظة في نسبة من يفكرون في اللجوء إلى الاستئجار حيث بلغت نسبتهم 26% بزيادة بمقدار تسع نقاط مئوية.

يشار إلى أن مبيعات قطاع صناعة السيارات تراجعت بشكل ملحوظ بسبب أزمة كورونا وما صاحبها من إغلاق معارض السيارات في مارس وأبريل الماضيين، الأمر الذي أدى إلى وقف الإنتاج في كل المصانع المهمة لفولكس فاجن ودايملر وبي إم دبليو واودي وأوبل وبورشه، وكذلك لدى الموردين.

ويحث القطاع الحكومة الألمانية حاليا على تخصيص حوافز مالية جديدة لشراء السيارات من أجل إنعاش المبيعات.