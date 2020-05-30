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فيديو.. أكبر طائرة كهربائية في العالم تنفذ رحلتها الأولى

أكبر طائرة كهربائية فى العالم
أكبر طائرة كهربائية فى العالم
نور رشوان
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 11:39 ص | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 11:39 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد تنفيذ أكبر طائرة كهربائية في العالم لأول تحليق تجريبي لها فوق سماء واشنطن، لمدة 30 دقيقة.

ويتم تشغيل الطائرة بمحرك كهربائي بقوة 750 حصانًا، وبطاقة استيعابية تسعة أشخاص.

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