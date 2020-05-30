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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد تنفيذ أكبر طائرة كهربائية في العالم لأول تحليق تجريبي لها فوق سماء واشنطن، لمدة 30 دقيقة.
ويتم تشغيل الطائرة بمحرك كهربائي بقوة 750 حصانًا، وبطاقة استيعابية تسعة أشخاص.