برلماني ليبي: النواب الموقعون على دعوة وقف يمثلون كل الأطراف

قال الدكتور إسماعيل الشريف، النائب في البرلمان الليبي في الجفرة، إن النواب الذين وقعوا على دعوة وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لتشكيل مجلس رئاسي يمثلون كل المناطق الليبية، ويمثلون كل الأطراف المتنازعة.

أضاف الشريف، في مداخلة عبر فضائية الحدث، مساء اليوم السبت: «يوجد بين الموقعين على الوثيقة نواب ينتمون ويؤيدون الطرف الآخر (حكومة الوفاق في الغرب) فالمسالة الأهم لملمة شمل البلاد، وكل القوى الوطنية، ولكل الشرفاء والسياسيين والشرفاء يجب أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا».

وكان 44 نائبا بالبرلمان الليبي قد وقعوا على وثيقة لإيقاف إطلاق النار في البلاد، والعودة إلى المفاوضات وتشكيل مجلس رئاسي بشكل توافقي لإنهاء الحرب بين الغرب والشرق الليبيين.