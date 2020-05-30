«صحة البرلمان»: لم نتلق شكاوى نقص أدوية علاج كورونا

العمارى: إطلاق تطبيق «صحة مصر» الإلكترونى خطوة جيدة للوصول للمواطن.. والشيخ يطالب «الصحة» بتوفير أدوية علاج الفيروس القاتل فى الصيدليات

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب محمد العمارى: إن اللجنة لم يصلها أى شكوى من المواطنين أو المرضى، حول نقص أى نوع من الأدوية المعلنة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمحددة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة فى العلاج.

وأضاف العمارى لـ«الشروق»، أن إطلاق تطبيق «صحة مصر» الإلكترونى والخدمات التى تقدمها وزارة الصحة من خلاله، تعد محاولة لتحسين الخدمة بعد وصول شكاوى عديدة من رقم 105 بالرغم من زيادة الخطوط.

وأشار إلى أن التطبيق يعتبر خطوة جيدة ومهمة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات مهمة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع فى مواجهة هذا الوباء.

وتابع: «اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا مع قيادات وزارة الصحة؛ لمتابعة التطورات بخصوص أزمة فيروس كورونا والوقوف على آخر المستجدات»، مردفا: «ستنفذ الدولة إجراءات التعايش مع فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة مثلما حدث فى بعض الدول الأخرى».

وطالب العمارى المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية وتجنب الزحام والمصافحات والتقبيل واتباع التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة فى الأسواق والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وغيرها، نظرا لأن هناك عقوبة للمخالفين.

ولفت رئيس لجنة الصحة إلى تصريحات مسئولى الطب الوقائى بأن الذروة فى مرض كورونا ستكون بعد أسبوعين من الآن، مؤكدا ضرورة الانتباه لذلك جيدا، متمنيا أن تصل الحالات لصفر خلال 16 يوليو المقبل كما أعلنت الحكومة من قبل.

من جانبه، كشف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عبدالحميد الشيخ، عن تواصله بشكل دائم مع بعض المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا كالحميات والصدر والعزل ولم يتم إبلاغه بأى شىء بخصوص نقص الأدوية المستخدمة فى علاج الحالات طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وأيضا لم يتقدم أحد بشكوى، مضيفا أن جميع المرضى يتلقون العلاج بشكل كامل وما يثار حول نقص الأدوية أكاذيب والوزارة لم تقصر.

وطالب الشيخ فى تصريحات لـ«الشروق»، وزارة الصحة بضرورة توفير الأدوية المستخدمة فى علاج حالات كورونا فى الصيدليات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة الحالات المصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان وقيادات وزارة الصحة حول الأزمة الحالية.

ودعا النائب، إلى تفعيل العزل المنزلى للمصابين الجدد فى أسرع وقت لتخفيف الأعباء على الأطباء والضغط الكبير على المستشفيات، طالما حالته الصحية بسيطة ولا تستدعى الذهاب للمستشفى، وضرورة تواصل المسئولين معه من وزارة الصحة لمتابعته فى المنزل بشكل جيد وتوفير جميع الأشياء له سواء من الأدوية أو من التعليمات وكيفية التعامل مع المريض حتى يتم الشفاء بالكامل، موضحا أن المستشفيات لم تعد تتحمل زيادة فى الأعداء المصابة أكثر من ذلك.