كين: علينا الفوز في 8 مباريات بالبريميرليج من أجل التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل

أكد هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي، أنه على فريقه الفوز في المباريات المقبلة من االدوري الإنجليزي، ممن أجل التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعود الدوري الإنجليزي، في 17 يونيو المقبل، خلف أبواب مغلقة وذلك بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وفي حوار رسمي مع توتنهام قال كين:«علينا أن نحاول الإنهاء في المراكز الأولى ليس هناك شك في ذلك».

وأضاف:«من الناحية الواقعية علينا الفوز بسبع أو ثماني مباريات من أجل دوري الأبطال، يجب أن يكون هذا هو هدفنا وعلينا التأكد من إنهاء الموسم بقوة إذا أردنا أن نلعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».

وأتم حديثه عن اللاعبين الجدد: «عندما يكون لديك لاعبون كبار جدد على النادي، فأنت تريد الخروج واللعب معهم، الجميع جاهز الآن تمامًا ونحن واثقون من قدرتنا على إنهاء الموسم بقوة».

ويأتي توتنهام في المركز الثامن وبرصيده 41 نقطة، ويبعد بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.