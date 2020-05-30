الشرطة الألمانية تخلي سبيل مشتبه في صلته بالإرهاب

أخلت الشرطة الألمانية سبيل رجل مشتبه في صلته بالإرهاب عقب القبض عليه أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم شرطة مدينة شتيندال الألمانية اليوم السبت إنه بسبب تعذر تأكيد الاشتباه حاليا، تم إخلاء سبيل الرجل /32 عاما/.

وأضاف المتحدث أن الشرطة لم تعثر سوى على كمية ضئيلة من البارود لدى الرجل، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وبحسب بيانات الشرطة، اتضح من التحقيقات أن الرجل المنحدر من مدينة ألتمارك الألمانية أخبر صديقا بريطانيا خلال محادثة هاتفية أنه "يصنع مواد متفجرة ويريد قتل عدد كبير من المدنيين في دولة ألمانية".

وبناء على هذه المحادثة، تم إلقاء القبض على الرجل في عملية نفذتها قوات الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب بيانات الشرطة، أظهرت التحقيقات حتى الآن أنه لا يمكن حاليا التأكد من صحة المعلومات حول الرجل.

وشارك في التحقيقات أيضا شرطة ويلز البريطانية، حسبما أعلنت شرطة شتيندال.

ووفقا للبيانات، لم يقاوم الرجل عملية الاعتقال، حيث سارت مهمة القوات الخاصة بسلاسة. ولم يكن الرجل مشتبها به من قبل لدى الشرطة في هذه الفئة من الجرائم.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بالطبع نفحص ما إذا كان هناك سياق سياسي مرتبط بالأمر"، مضيفا أنه لم يتضح بعد أي علامات على وجود دافع سياسي.

وذكر المتحدث أنه تعذر استجواب المشتبه به لأنه كان تحت تأثير المخدرات.