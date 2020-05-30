نائب معارض في برلمان النمسا يكتشف خطأ جسيما بمشروع قانون الميزانية

أنقذ نائب معارض في برلمان النمسا بلاده من تقليص موازنة الدولة إلى 102 ألف يورو فقط (113 ألف دولار)، من خلال إشارته إلى عدم ذكر كلمة "ملايين" في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك قبل وقت قصير من طرحه للتصويت.

ومرر البرلمان النمساوي اليوم الجمعة مشروع القانون بعد تصحيحه، في خطوة تسمح للحكومة بإنفاق 102 مليار يورو هذا العام.

وقال عضو البرلمان النمساوي عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى يان كاينه الذي اكتشف الخطأ، إن البلاد كانت ستواجه حالة من "الإفلاس الفني " في حال تم تبني مشروع القانون بصيغته الأصلية.

كما انتقدت المعارضة في البرلمان النمساوي أيضا وزير المالية المحافظ جيرنوت بلوميل لتقديمه خطة موازنة تتضمن أرقاما تم احتسابها قبل أزمة فيروس كورونا، ولا تعكس الانخفاض المتوقع في عائدات الضرائب.

وقد صوت اليوم أعضاء البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس الليبرالي وحزب الحرية اليميني المتطرف اليوم الجمعة ضد وزير المالية في تصويت بسحب الثقة.

ومع ذلك، يعد هذا التصويت بسحب الثقة رمزيا، حيث أن وزير المالية يحظى بدعم الأغلبية الحاكمة بقيادة حزبي الشعب والخضر.