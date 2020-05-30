تعليم مطروح: إلزام العاملين وأولياء الأمور بارتداء الكمامات داخل المدارس

قال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة تعليم مطروح، اعتبارًا من غدٍ الأحد سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بارتداء جميع العاملين بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس للكمامات الواقية، كما أنه لن يسمح بدخول أولياء الأمور والمواطنين للمؤسسات التعليمية دون ارتداء الكمامات.

وأوضح "النيلي"، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ علي سلامة المواطنين، والتي تأتي وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذا لتكليفات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه مديري الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بالالتزام الكامل بكل قرارات مجلس الوزراء، لافتًا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه فورا للمساءلة القانونية.