محافظ أسيوط يقود حملة مسائية لتنفيذ أعمال التطهير والنظافة بشوارع حيي شرق وغرب

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الجمعة، حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة بعض شوارع وميادين حيي شرق وغرب مدينة أسيوط.

جاء ذلك بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين، والمنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة؛ حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية.

كما شارك في الحملة كل من "المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد محمد بشير رئيس حي غرب، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة.

وانطلقت الحملة من أمام الديوان العام للمحافظة، واستهدفت تطهير شارع كورنيش النيل، وميدان الحرب والسلام وشارع الأزهر، وميدان أسماء الله الحسنى وكوبري فيصل، ومنطقة السادات وشوارعها.

كما استهدفت الحملة رفع جميع المخلفات من الشوارع والميادين، بالإضافة إلى مصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة.

وأكد محافظ أسيوط، استكمال جهود المحافظة في أعمال التطهير والتعقيم، ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب، ووحدة الإنقاذ السريع.

وشدد على استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كل المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع، فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي.

ونبه على جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير والنظافة وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف جميع المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية، والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام باعمال النظافة، فضلاً عن تطهير جميع الشوارع والميادين وجميع الأماكن التى يتردد عليها المواطنين.

ووجه بالتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية، ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.