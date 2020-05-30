قال الفنان محمد يوسف، الذي قدم دور قاتل الشهيد أحمد منسي في مسلسل «الاختيار»، إن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الدور الذي قدمه في المسلسل اختلف باختلاف درجة الوعي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح السبت، أن بعض الجمهور يدرك طبيعة عمل من يشاهده على شاشة التليفزيون كممثل، والبعض الآخر يتعامل مع الشخصية في التليفزيون على أنها الشخصية الحقيقية له، لافتًا إلى تلقيه رسائل تهديد وشتائم؛ بسبب دوره في المسلسل.

وأوضح أن ما أسعده في «الاختيار» هو الوعي والحس الوطني الذي نشطه، وخاصة عند الأطفال الصغار، متابعًا أنه شعر بالسعادة عندما لم يصدق بعض الجمهور أنه ليس مصريًا؛ بسبب اللهجة وطريقة الكلام في المسلسل.

يُذكر أن مسلسل «الاختيار» يجسد شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسى، وبطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد العوضي، وعُرض عبر الشاشات المختلفة خلال شهر رمضان.