محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارت مجلس الوزراء مع رؤساء المراكز والمدن

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والالتزام بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية وبين السائقين والركاب، وذلك ضمن خطة الدولة التي تهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وإدارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة إغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة بالإضافة إلى متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وناشد محافظ الدقهلية جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيداً بوعي أهالي الدقهلية ومدى إدراكهم للمسئولية واستجابتهم للتعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.