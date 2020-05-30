نائب مستشفى النجيلة: نجري اختبارا سريعا لكورونا عند دخول المستشفى و(PCR) قبل الخروج

قال الدكتور محمد طالب نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، إن المستشفى طبقت إجراءات خاصة للدخول والخروج من المستشفى، بالنسبة للفريق الطبي والعاملين بالمستشفى، وهم في الأساس مقيمين داخلها.

وذكر طالب في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الدخول إلى المستشفى يكون بإجراء الكشف السريع عن فيروس كورونا عن طريق جهاز الـ (rapid test ).

وعند الخروج من المستشفى لأخذ إجازة، يتم أخذ مسحة لتحليل (PCR)، قبل الخروج للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه في حالة وجود إصابة بين الطاقم بعد إجراء التحليل يتم احتجاز الحالة المصابة داخل المستشفى لتلقي العلاج والرعاية، وعزل المخالطين لها.