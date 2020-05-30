 نائب مستشفى النجيلة: نجري اختبارا سريعا لكورونا عند دخول المستشفى و(PCR) قبل الخروج - بوابة الشروق
السبت 30 مايو 2020 12:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نائب مستشفى النجيلة: نجري اختبارا سريعا لكورونا عند دخول المستشفى و(PCR) قبل الخروج

منى زيدان:
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 12:35 ص

قال الدكتور محمد طالب نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، إن المستشفى طبقت إجراءات خاصة للدخول والخروج من المستشفى، بالنسبة للفريق الطبي والعاملين بالمستشفى، وهم في الأساس مقيمين داخلها.
وذكر طالب في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الدخول إلى المستشفى يكون بإجراء الكشف السريع عن فيروس كورونا عن طريق جهاز الـ (rapid test ).
وعند الخروج من المستشفى لأخذ إجازة، يتم أخذ مسحة لتحليل (PCR)، قبل الخروج للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.
وأضاف أنه في حالة وجود إصابة بين الطاقم بعد إجراء التحليل يتم احتجاز الحالة المصابة داخل المستشفى لتلقي العلاج والرعاية، وعزل المخالطين لها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك