نائب مستشفى النجيلة: نجري اختبارا سريعا لكورونا عند دخول المستشفى و(PCR) قبل الخروج

قال الدكتور محمد طالب نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل بمطروح، إن المستشفى طبقت إجراءات خاصة للدخول والخروج من المستشفى، بالنسبة للفريق الطبي والعاملين بالمستشفى، وهم في الأساس مقيمين داخلها.
وذكر طالب في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الدخول إلى المستشفى يكون بإجراء الكشف السريع عن فيروس كورونا عن طريق جهاز الـ (rapid test ).
وعند الخروج من المستشفى لأخذ إجازة، يتم أخذ مسحة لتحليل (PCR)، قبل الخروج للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.
وأضاف أنه في حالة وجود إصابة بين الطاقم بعد إجراء التحليل يتم احتجاز الحالة المصابة داخل المستشفى لتلقي العلاج والرعاية، وعزل المخالطين لها.