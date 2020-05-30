ترودو: الكنديون في صدمة من أحداث مينابوليس ونعاني من العنصرية

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم (الجمعة) إن العديد من الكنديين يراقبون أعمال الشغب في أجزاء من الولايات المتحدة بحالة من الصدمة والرعب، مشيرا إلى أن بلاده لديها أيضا مشاكل مع العنصرية.

وعانت مدينة مينابوليس ليلة ثالثة من الاحتجاجات العنيفة بعد وفاة رجل من أصل أفريقي غير مسلح بعد أن وضع ضابط شرطة أبيض قدمه على رقبته بعد القبض عليه.. وكان جورج فلويد يعمل حارسا في أحد مطاعم المدينة، وأوقفه عناصر الشرطة خلال بحثهم عم مشتبه به في عملية تزوير وأظهر شريط مصور مدته عشر دقائق، شرطيا أبيض، يثبت فلويد أرضا، ضاغطا بإحدى ركبتيه على عنقه، فيما كان فلويد يردد "لا أستطيع أن أتنفّس".

وقال ترودو فى تصريحات غير مسبوقة فى نهاية مؤتمره الصحفي اليومي: "ان العديد من الكنديين من خلفيات متنوعة يتابعون الأخبار الصادرة من الولايات المتحدة بصدمة ورعب".

وصرح للصحفيين "العنصرية ضد السود - العنصرية - حقيقية..إنها في الولايات المتحدة لكنها أيضا في كندا ونعلم ان الناس يواجهون تمييزا نظاميا وتحيزا غير واع وعنصرية ضد السود كل يوم.. لدينا عمل نقوم به كذلك في كندا."

وجاءت تعليقات ترودو كتدخل غير عادي للغاية في الشؤون الداخلية الأمريكية، حيث امتنع رؤساء الوزراء الكنديون بشكل عام عن مناقشة الأحداث في الولايات المتحدة، وهي الحليف الرئيسي وأكبر شريك تجاري لكندا.