شركات طيران فلبينية تستأنف رحلات الركاب التجارية الاثنين المقبل

تستأنف شركات طيران فلبينية رحلات الركاب التجارية الأسبوع المقبل، حيث خففت الحكومة المزيد من قيود فيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكره مسؤولون اليوم السبت.

وتجرى الاستعدادات بمطار "نينوي اكوينو" الدولي لاستئناف رحلات الطيران المحلية والدولية من مانيلا إلى أجزاء أخرى من البلاد، طبقا لما ذكره إيد مونريال، المدير العام للمطار.

وأضاف أن "شركات الطيران المحلية أعربت بالفعل عن نيتها للعمل بدءا من الأول من يونيو المقبل" في إشارة إلى الموعد الذي سيتم فيه تخفيف إجراءات الحجر الصحي بالعاصمة ومعظم البلاد على نحو كبير.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفلبينية إنها ستسير رحلات محلية وأيضا دولية محدودة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، لكنها تأمل في زيادة العدد في الأشهر المقبلة، "إذا سمحت بذلك سلطات الطيران وظروف الصحة العامة المحلية وبيئة السفر".

وذكرت شركة الطيران الوطنية جميع الركاب "بإحضار أقنعة الوجه الواقية الخاصة بهم أو أغطية الوجه لأنهم باتوا الآن مطالبين بارتداء أقنعة الوجه طوال الوقت، في المطار وكذلك طوال رحلتكم".

وقالت شركة سيبو باسيفيك للطيران، أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في البلاد، إنها ستستأنف الرحلات الداخلية في الثاني من يونيو، لكن جميع الرحلات الدولية ما زالت معلقة حتى 30 يونيو.

وأضافت الشركة في إحدى نشرات الإرشادات: "لا يُسمح بالسفر للترفيه، وفقا للإرشادات الحكومية".

وقال مكتب الهجرة إنه بينما يمكن لجميع الأجانب مغادرة الفلبين في أي وقت، لا يتم السماح لأي سائح فلبيني بالسفر إلى الخارج ولا يزال الزوار الأجانب غير مسموح لهم بدخول البلاد.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 17 ألفا و 224 حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19 في الفلبين، من بينها 950 حالة وفاة حتى اليوم السبت.

وسجلت وزارة الصحة أكبر عدد من الحالات خلال يوم واحد أمس الجمعة وبلغ عددها 1046 حالة إصابة، لكنها أشارت إلى أن هناك 1000 حالة قديمة لن يتم إضافتها إلى الحصيلة الآن إلا بعد التحقق من الإصابات.

وذكرت الوزارة اليوم السبت أنه تم تسجيل 590 إصابة جديدة وثماني وفيات إضافية.