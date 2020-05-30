ميركل لا تعتزم التوجه إلى أمريكا لحضور قمة الدول السبع الكبرى

لا تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ما يبدو، التوجه إلى الولايات المتحدة لحضور قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، ردا على استفسار اليوم السبت: "المستشارة الألمانية تشكر الرئيس ترامب على دعوته لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن في يونيو المقبل. بالنظر إلى الوضع العام للجائحة حتى اليوم، لا تستطيع (المستشارة) أن تعد بمشاركة شخصية، أي السفر إلى واشنطن"، مضيفا في المقابل أن ميركل ستواصل وضع تطورات الجائحة في الاعتبار.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية تحدثت عن رفض ميركل المشاركة بشكل شخصي في قمة واشنطن استنادا إلى المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عقد قمة واقعية (غير افتراضية) لمجموعة الكبار في واشنطن. ووفقا لأحدث البيانات، فإن العاصمة الأمريكية ومحيطها تضررت على نحو جزئي من جائحة كورونا.