تحرير محضر لمركز طبي بالمنصورة بعد إلقاء مخلفاته في صندوق القمامة العادية

حرر مسئولو حي شرق المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية، محضرا ضد مركز طبي لإلقائه مخلفات.

وأعلن حي شرق المنصورة، في بيان له، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، تم، اليوم السبت، مرور لجنة في شارع قناة السويس، وتلاحظ وجود نفايات طبية في صندوق القمامة العادية الخاص بالحي.

وبالبحث تلاحظ أن النفايات خاصة بأحد المراكز الطبية، تم اتخاذ الإجراءات وعمل محضر إلقاء نفايات طبية بالطريق العام.

شارك في اللجنة: راضي العدوي مدير شئون البيئة، وطه محمد مدير المتابعة، ومحمد أكرم مدير المركز التكنولوجي.