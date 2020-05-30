كرواتيا تسمح للإيطاليين بزيارتها بواسطة وثيقة حجز الفنادق

على الرغم من أن إيطاليا ليست من بين 10 دول في الاتحاد الأوروبي أعادت كرواتيا فتح حدودها لها أمس الأول الخميس، إلا أنه سيتم السماح للإيطاليين بدخول البلاد لأسباب تتعلق بالعمل أو لأسباب اقتصادية، بما في ذلك السياحة.

واعتبارا من الأسبوع الجديد أصبحت السياحة من بين الدوافع الاقتصادية التي تسمح بدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى كرواتيا.. وسوف تسمح السلطات الكرواتية للإيطاليين بالعبور إلى كرواتيا إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم حجزًا في فندق أو أنهم سيقيمون في منشأة أخرى.

ولتسريع الدخول، تنصح وزارة الخارجية الكرواتية المسافرين بالإبلاغ عن أى رحلة إلى كرواتيا مسبقًا عن طريق تجميع نموذج متاح على موقع وزارة الداخلية الكرواتية.

وأعادت حكومة زغرب يوم الخميس الماضى، من أجل تعزيز السياحة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا،فتح حدودها دون قيود على مواطني النمسا والجمهورية التشيكية وإستونيا وألمانيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

وبحسب الحكومة، فإن هذه البلدان لديها وضع وبائي إيجابي يمكن مقارنته بكرواتيا..ويوجد حاليا ما يقارب 20000 سائح أجنبي على ساحل البحر الأدرياتيكي الكرواتي.