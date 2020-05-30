الداخلية العراقية: القبض على أحد قادة داعش جنوب بغداد

ذكرت وزارة الداخلية العراقية، أن عناصر مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، كان ينوي تفجير عبوتين ناسفتين جنوب بغداد.

وأضافت - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن الإرهابي كان مصابا في أحداث تحرير الموصل .. موضحة أن القوة تمكنت من الوصول إلى عبوتين ناسفتين جاهزتين للتفجير في منطقة السعيدات جنوب بغداد كان هذا الإرهابي ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن عائلته إرهابية، حيث أن لديه ثلاثة أخوة فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجر عربة مفخخة في منطقة عرب جبور.

على جانب متصل ، ذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، أن أرهابيا قتل وأصيب آخر في إحدى قرى كركوك، وذلك بعد محاولتهما التسلل باتجاه قرية المقام ضمن قاطع اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك، حيث تم الاشتباك الأمني معهما، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر وتمكنه من الهرب، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تبحث عن الإرهابي المصاب، وقد عثرت على بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7.