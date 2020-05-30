فرنسا تحتجز المشتبه بهم في جريمة الفيتناميين ضحايا شاحنة التبريد

وضعت السلطات الفرنسية قيد الاحتجاز 12 مشتبها بهم يعتقد أنهم مسؤولون عن مقتل 39 مهاجرا من فيتنام، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا العام الماضي.

وأكدت مصادر قضائية فرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت أن هناك شخصا آخر تحت المراقبة. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالضلوع في تهريب البشر، والإهمال الذي أفضى إلى الموت.

وجرى اعتقال 13 مشتبها بهم في فرنسا الأسبوع الماضي، وآخرين في بلجيكا. ويعتقد أنهم ينتمون لمنظمة إجرامية تقوم باستضافة وتهريب مهاجرين من جنوب شرق آسيا.

ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بالمشتبه بهم، مثل الجنسيات التي ينتمون إليها.

وفي أواخر شهر أكتوبر من عام 2019، جرى اكتشاف 39 جثة لمهاجرين على متن شاحنة تبريد في مقاطعة إسكس بالقرب من لندن. ويعتقد أن المهاجرين الفيتناميين، 31 رجلا وثماني نساء، توفوا أثناء عملية تهريبهم إلى بريطانيا. وكانت الشاحنة وصلت على متن سفينة من بلجيكا إلى بريطانيا.