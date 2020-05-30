وزیر الدفاع الإيراني: أمن الخلیج مصلحة مشترکة لدول المنطقة

اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، أن أمن الخليج يمثل المصلحة المشتركة لجميع دول المنطقة.

وأوضح حاتمي أن دول هذه المنطقة مسؤولة عن ضمان الأمن والاستقرار، وأن "السماح لأمريكا من قبل بعض دول الجوار بالتواجد في المنطقة يعد خطأ استراتيجيا".

جاء ذلك خلال تفقد الوزير منطقة الصناعات البحرية لوزارة الدفاع في بندر عباس، جنوبي البلاد، حيث تابع العميد حاتمي إنتاج أحدث طرازات القطع البحرية، كما تفقد سير المراحل النهائية لصناعة وتجهيز المدمرة "دنا" وعوامة "صبا" الكاسحة للالغام، مؤكدا ضرورة إكمال هذين الانجازين وتسليمهما الى القوات المسلحة، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأكد العميد حاتمي أن إيران ستبذل قصارى جهودها لتحقيق الأمن في الخليج وخاصة مضيق هرمز.

وأضاف: "إذا تحقق الأمن في الخليج الفارسي، فإن جميع دول المنطقة ستنعم بالأمن والعكس صحيح".

وتابع وزير الدفاع بالقول إن "تجربة ما يقرب من قرن تثبت أن الأجانب كانوا دائما عاملا لزعزعة الأمن في الخليج تحت مبررات تحقيق الأمن!، وأن هدفهم هو بيع صفقات الاسلحة بمليارات الدولارات في ظل التخويف من إيران وخلق الأزمات في منطقة الخليج الفارسي".

وتشهد منطقة الخليج اضطرابات على خلفية الهجمات التي طالت عدة ناقلات نفط ومنشأت نفطية سعودية العام الماضي، والتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

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