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أعداد جريدة الشروق
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إيران تلغي إحياء ذكرى وفاة الخميني بسبب أزمة كورونا

طهران - د ب أ
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 7:51 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 7:51 م

ألغت إيران إحياء الذكرى السنوية لزعيمها الروحي السابق، آية الله روح الله الخميني، بسبب جائحة كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم مكتب مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي اليوم السبت إن المراسم لن تقام في ضريح الخميني في طهران بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة.

وتحتفل النخبة السياسية بأكملها في البلاد وعشرات الآلاف من الإيرانيين بذكرى وفاة الخميني كل عام في الثالث من يونيو.

ويعتبر الخميني القوة الرئيسية وراء الثورة الإسلامية في 1979، عندما تم الإعلان عن نهاية الملكية في إيران في 11 فبراير من ذلك العام.

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