محافظ قنا: تجهيز 65 لجنة لعقد امتحانات الثانوية العامة في يونيو المقبل

توفير 400 كاشف سريع Rapid Test لفحص حالات الطلاب المشتبه بهم

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تجهيز 65 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة لإستقبال الطلاب لآداء امتحانات شهادة الثانوية العامة مؤكدا أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائنا الطلاب حيث تم تكليف الوحدات المحلية للمدن لتقديم الدعم اللوجيستى لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل إمتحان كما يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بوابات تعقيم أمام اللجان وأجهزة استشعار حرارى لقياس درجة حرارة كل طالب قبل دخوله اللجنة بالإضافة الى تسليم الطلاب كمامات لحمايتهم من الإصابة بأى عدوى محتملة بالفيروس .

وأضاف الداودى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير 400 كاشف سريع Rapid Test لفحص حالات الطلاب المشتبه بهم لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمها وفى حال تأكد الإصابة يتم تأجيل امتحان الطالب ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم حتى يتسنى للطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الكاملة داعيا الله ان يحفظ أبنائنا الطلاب ويوفقهم في آداء إمتحاناتهم ومتمنيا لهم النجاح والتفوق .

ومن جانبه استعرض الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عدد من الخطوات والإجراءات التي قامت بها المديرية لتجهيز مقار اللجان والإستراحات وتأمينها لافتا الى ان عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان يبلغ 17 ألف و 821 طالب وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم مشيرا الى انه تم زيادة عدد اللجان الرئيسية والفرعية هذا العام نظرا لأن امتحانات هذا العام تنعقد في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم عقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب في كل لجنة رئيسية للإطمئنان على حالة الطلاب والتعامل مع أى حالات طارئة ومع مديرية أمن قنا لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان وكذا تأمين مقار اللجان وإستراحات المراقبين وعددها 44 إستراحة كما تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية الكهرباء لتجنب انقطاع التيار الكهربائى عن لجان الإمتحانات ومركز التوزيع وتوفير مصادر كهرباء احتياطية في حالة حدوث أعطال وبروتوكول تعاون مع المستشار العسكرى لتأمين وصول أوراق الأسئلة من وزارة التربية والتعليم الى المديرية بقنا ومع مديرية التموين لتوفير الإحتياجات اللازمة للمراقبين المقيمين بالإستراحات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 والتي ستبدأ في 21 يونيو 2020 وتنتهى في 21 يوليو 2020 وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة واللواء عبدالله أبوالنجا مساعد مدير أمن قنا للأمن العام والمقدم أسامه رضوان نائب المستشار العسكرى بقنا والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم .