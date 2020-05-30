الأمين العام لمجلس الدولة: استئناف العمل في محاكم الأقصر وأسوان وقنا بعد انتظام وسائل النقل

قال المستشار طه عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس جهز مقار المحاكم في محافظات الأقصر وأسوان وقنا؛ لاستقبال العمل بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن عودة المحاكم للعمل بهذه المحافظات مرتبط بانتظام وسائل النقل.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أن الإجراءات الاحترازية كانت ولازالت مستمرة في المقار من التعقيم والاطمئنان على رواد المحاكم، موضحًا أن عودة العمل في المحاكم جزئي وتدريجي بحسب ظروف الدوائر والمحاكم والمحافظات.

وذكر أن المحاكم تلتزم بقرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بإلزام جميع القضاة والعاملين والمترددين بارتداء الكمامة؛ التزامًا بالقواعد الاحترازية التي أقرتها الدولة.

وأوضح الأمين العام لمجلس الدولة أن الهدف من تقليل عدد الداخلين إلى مقار المحاكم هو منع التزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، متابعًا: «الأصل أن من يدخل المحاكم هم أصحاب الصفة والشأن».

جدير بالذكر أن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرر استئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي، اعتبارًا من يوم السبت 9 مايو الماضي، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة، وطبقًا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.