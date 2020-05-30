مفوض أوروبي يبحث تولي رئاسة منظمة التجارة العالمية

يدرس المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فيل هوجان التقدم بطلب ليصبح الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية، حسبما ذكرت صحيفة "آريش تايمز" ، دون الكشف عن مصدر معلوماتها.

وقالت الصحيفة، التي تصدر في دبلن، إن هوجان وهو من أيرلندا لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ذلك ولكنه يدرس فكرة السعي لتولي المنصب.

ويتنحي المدير البرازيلي روبيرتو أزيفيدو في نهاية شهر أغسطس، قبل عام من نهاية فترة ولايته، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج.

كانت مجلة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الألمانية قد ذكرت في وقت سابق الشهر الجاري، أن وزير الخارجية الاسباني ارانشا جونزاليز يحظى بدعم الاتحاد الاوروبي ليصبح الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية.