«صنع في العراق» يعود للصدارة في وطنه بفعل كورونا

أدى اعتماد العراق على تصدير النفط واستيراد مختلف السلع من الشركاء التجاريين لكساد السوق المحلي ولتصبح السلع من السيارات والكمبيوترات حتى الدجاج وكذلك التمر السلعة الوطنية للعراق مستوردة من الشركاء التجاريين والحدوديين كإيران والصين وتركيا والكويت والسعودية والأردن، إلا أن إجراءات كورونا أعادت المستهلك العراقي لمنتجات سوقه المحلية.

يقول قاسم أمين مالك مصانع "آيس كريم" في البصرة لـ"فرانس 24"، إنه كان يبيع بضاعته سابقة رخيصة كي لا تسيح فى المتجر ولكن الوضع تغير ليعمل 3000 من عماله فى مصانعه الـ6 لإنتاج 140 ألف قطعة آيس كريم في الساعة.

فيما قال هادى عباد مالك مصنع بلاستيك فى البصرة إنه كان يجد ركودا في تجارته خلال السنوات الماضية بسبب اكتساح أنابيب البلاستيك الصينية للسوق ولكن في أيام كورونا تزايد الطلب على بضاعته لدرجة أنه جلب 50 عاملا إضافيا لتغطية العمل مع 100 من عماله.

وكان خبراء اقتصاد حذروا العراق طويلا من اعتمادها على تصدير النفط فقط وإغفال التركيز على مختلف الصناعات إلى أن حدثت أزمة انخفاض أسعار النفط وأصبحت العراق حائرة من أين تجلب رواتب موظفيها أو تشغل الخدمات الحكومية أو تستمر بالاستيراد دون وجود مال كافى لكل ذلك.

لكن بإغلاق المنافذ الحدودية بسبب إجراءات كورونا، بدأ اعتماد العراق على السلع الأجنبية بالانخفاض ولتنخفض بعدها نفقات واردتها من الصين بنحو 170 مليون دولار، بينما انخفضت نفقات وارداتها من إيران بـ150 مليون دولار.

وأدت القيود الجمركية على الواردات فى العراق بسبب الوباء، لرفع عائدات الجمارك من ملياري ونصف دولار لـ7.3 مليار دولار.

وكان لصيادي السمك العراقيين، الاستفادة الأكبر، بإغلاق المياه الإقليمية فى وجه الصيادين الإيرانيين والكويتيين لتصبح المياه خالية لهم إذ أصبحت أسواق السمك العراقية في البصرة تعج بصفوف الأسماك الفضية والدلاء المملوءة بالجمبري بينما يتفحصها الزبائن في كماماتهم وقفازاتهم بعناية.

ويقول محمد فاضل أحد الصيادين إن من فوائد ذلك الإغلاق أن ينخفض سعر كيلو سمك الزبيدي من 16 دولارا لـ9 دولارات فقط.