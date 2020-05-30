سجلت محافظة مطروح، ٦ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، و١٧٠ حالة اشتباه، وذلك في بيان إحصائي صدر اليوم السبت، من إدارة الإعلام.

وأوضح البيان، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ عددهم ٢٤ حالة، وإجمالي حالات الوفاة ٣، منذ شهر مارس الماضي.

فيما كثفت فرق التطهير والتعليم بمديرية الصحة بمطروح، أعمال التطهير والرش بمواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا بأحد الأفران الخاصة بمدينة مرسى مطروح اليومين الماضين، حيث تم عمل تعقيم للمخبز، ومنزلي الحالتين المصابتين في شارع العمدة فرج وشارع الإمام مالك، لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.