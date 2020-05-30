ارتفاع عدد الوفيات فيروس كورونا في إيران إلى 7 آلاف و734 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية -اليوم السبت- تسجيل 57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في إيران إلى 7 آلاف و734 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2282 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 148 ألفا و950 حالة حتى الآن، بينها 2533 في وضع حرج.

وأضاف أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 116 ألفا و827 شخصا حتى الآن، ولكن توفي 57 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 7 آلاف و734 شخصا".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن 915 ألفا و998 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید-19" في أنحاء البلاد حتى الآن.