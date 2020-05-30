موسكو: 3599 حالة شفاء من كورونا وتتجاوز عدد الإصابات الجديدة لليوم السادس تواليا

سجلت العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت، 3599 حالة شفاء من فيروس "كورونا" المستجد، مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح هذا سادس يوم على التوالي يفوق فيه عدد المتعافين عدد المصابين.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" أن إجمالي المتعافين في موسكو ارتفع إلى 78 ألفا و324 حالة ، أي نحو 44% من إجمالي عدد المصابين في المدينة، والذي بلغ حتى الآن 178 ألفا و196 مصابا.

وسجلت موسكو، بحسب المعلومات الأخيرة، 78 وفاة خلال اليوم الأخير بسبب "كورونا" ، في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ بداية الوباء، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2408 وفيات.

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" في وقت سابق اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في عموم روسيا بلغ 396 ألفا و575 إصابة، بعد تسجيل 8952 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.