حظر التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة بالإدارات التعليمية بالدقهلية

قرر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عدم السماح بتواجد العاملين بديوان المديرية أو جميع الإدارات التابعة لها بدون ارتداء الكمامات الطبية الواقية اعتبارًا من غد الأحد، فضلاً عن عدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة، وكلف مديري الإدارات بتنفيذ هذه التعليمات.

وخلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مديري عموم المديرية ومديري الادارات بمقر مكتبة بالمديرية بشأن تفعيل قرار رئيس الوزراء وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، شدد عبدالروؤف على الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بديوان المديرية ومديري الإدارات والعاملين بها ومديري المدارس والعاملين بها وضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار أنه سيتم التعامل إلكترونيا فيما يخص التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية والخاصة والمدارس الرسمية للغات اعتبارًا من الأول من يونيو وذلك للحد من انتقال أولياء الأمور والتعامل المباشر معهم من أجل منع انتشار الفيروس مناشدا الجميع أن يكونوا على مستوى الوعي والمسؤولية من أجل الحفاظ على سلامتهم الشخصية والمخالطين لهم.

وفى سياق متصل أكد على قبول شهادة الميلاد أو صورة منها فى التقديم تيسيرًا على ولى الأمر مع إلزامه بتقديم الشهادة الجديدة حين قبول التلميذ ودفع المصروفات.

وأصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من رصد درجات المشروعات البحثية لجميع المراحل وسرعة الانتهاء من رصد درجات المشروعات البحثية الخاصة بإتمام مرحلة التعليم الأساسي لكى يتم اعتمادها من محافظ الدقهلية واعلانها.

كما اصدر تعليماته بتجهيز الامتحانات التكميلية وامتحانات الدور الثاني للطلاب المتخلفين عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.