 محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل «دليفري» توفي بعدما صدمته سيارة - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يستقبل زوجة عامل «دليفري» توفي بعدما صدمته سيارة

محسن عشري
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 4:22 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 4:22 م

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، زوجة عامل "دليفري" محمد صالح الذي توفي إثر حادث اصطدام سيارة به أثناء عمله أواخر شهر رمضان، وفر مرتكب الحادث بالهروب.

وقدم المحافظ، خلال اللقاء، العزاء لزوجة العامل، داعيا الله لها ولأسرته بالصبر والسلوان، مقررا صرف مساعدة فورية لها مع صرف مبلغ مالي شهريا حتى تتمكن من تربية أبنائه.

ووجه محافظ بورسعيد، الأجهزة المعنية بتوفير كافة الدعم اللازمة لزوجة العامل وأبنائه، مؤكدا لها أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت، وأنه سيتابعهم شخصيا بصفة مستمرة.
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