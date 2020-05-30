فصل عشرات الصحفيين بموقع إخباري بريطاني لصالح تمدد الصحافة الروبوتية

قرر موقع «إم إس إن» الإخبارى البريطاني التابع لشركة مايكروسوفت فصل 27 صحفيًا لديه، واستبدالهم بروبوتات لإدارة محتوى الموقع الذي يتابعه ملايين البريطانيين.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن متحدث مايكروسوفت قوله، إن الشركة تسعى لتطوير عملها؛ ولذا تستتثمر بمجالات جديدة، مضيفًا أن قرار الفصل لا علاقة له بكورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحفيين العاملين فى «إم إس إن»، يتبعون لوكالة AP media البريطانية إذ ينتقون في الموقع التابع لمايكروسوفت أخبار ومواضيع من صحف ومواقع أخرى، ويعيدون صياغة عناوينها، ونشرها لتقسم أرباح الإعلانات بين الموقع والناشرين الأصليين في الصحف والمواقع.

ويقول أحد الصحفيين المفصولين إنه قرأ كثيرًا عن كون الروبوتات ستحل محله كصحفى يومًا ما حتى واجه تلك الحقيقة بنفسه حينما أخبرتهم مايكروسوفت يوم الخميس بمهلة شهر قبل فصلهم.

وأضاف الصحفي، أنه لا يظن الروبوتات تؤدى نفس عملهم؛ لأن ذلك يتطلب الحفاظ على سياسة تحريرية صارمة لتجنب المحتويات العنيفة أو الضارة بالأطفال، بجانب وضع الصياغات الأكثر جاذبية للعناوين وانتقاء ما يفضله الجمهور منها.

وقال متحدث AP media، أنهم بصدد تقليل العمالة في الوكالة بعد قرار مايكروسوفت مع النظر لتقليل الضرر قدر الإمكان بفريق العمل، مضيفًا أنه فخور بعملهم مع مايكروسوفت وتقديمهم محتوي متميز.

ويرجح أن يصيب قرار مايكروسوفت المواقع الصحفية على غرار «إم إس إن» حول العالم بنفس التبعات من فصل موظفيها.