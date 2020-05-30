وزيرة البيئة تتابع إجراءات توفير مهمات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين

• فؤاد: الوزارة تعكف على توفير دعم مالي ليتناسب مع احتياجات العاملين الصحية في الفترة القادمة

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، مع رؤساء جهازي شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات وقطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الإقليمية التابعة له والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت فؤاد، خلال الاجتماع، على سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، حيث تم توفير 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملاؤهم المصابين بفيروس كورونا، والتأكد من تحسنها وسرعة التدخل في حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.

وأضافت فؤاد، في بيان رسمي، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة إمكانية توفير رعاية صحية أفضل للعاملين بها من خلال توفير دعم مالي مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية في الفترة القادمة.

وشددت على ضرورة التزام الزملاء من العاملين بالوزارة وأجهزتها بتنفيذ الأمر الإداري الصادر والذي ينص على "أولًا أي موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر في الحال، ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة (105)، ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شئون العاملين، وفي حال ثبوت تمارضه يتعرض للمساءلة القانونية، ثانيا: أي موظف يوجد في أسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك، ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شئون العاملين، ثالثا: ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقار العمل، ويساءل قانونيا كل من يخالف ذلك".

وتابعت: "رابعا: تكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات والعاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم، وعدم السماح بدخولهم المبنى، ويمنع منعا باتا دخول أي من المواطنين أو المتعاملين مع كل الإدارت إلا مرتدي الكمامة، وقياس درجة حرارته قبل دخول الجهاز".