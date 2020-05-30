المكسيك تسجل إجمالي 84627 حالة إصابة بكورونا و9415 حالة وفاة

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة فيروس كورونا، في المكسيك 84 ألفا و627 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في المكسيك 9415 حالة، في حين تعافى 59 ألفا و3 أشخاص من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ومر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 3227 حالة إصابة بالفيروس و371 حالة وفاة، فيما تعافي 2962 مريضا من الفيروس.