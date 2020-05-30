نواب في البرلمان الألماني يدعون أمريكا إلى الحفاظ على اتفاقية السماوات المفتوحة

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دعا نواب من مختلف الأحزاب في البرلمان الألماني (بوندستاج) الولايات المتحدة إلى الحفاظ على اتفاقية السماوات المفتوحة المتعلقة بطلعات المراقبة العسكرية.

وبعثت اللجنة الفرعية لشؤون التسلح في البرلمان الألماني اليوم الجمعة بخطاب موقع من 29 نائبا من أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي.

وجاء في الخطاب أن اتفاقية السموات المفتوحة أداة مهمة للشفافية وبناء الثقة، مضيفا أن الاتفاقية "إحدى آخر الأدوات المتبقية لهيكل أمني متعدد الأطراف".

وقال رئيس اللجنة، ماتياس هون: "من خلال هذا الخطاب، يبعث البرلمان الألماني بإشارة مهمة عبر الأطلسي: لن نتخلى عن اتفاقية السموات المفتوحة".

وذكر هون أن اتفاقية الرقابة على التسلح لا تقدم سوى المنفعة، وقال: "اتفاقية السموات المفتوحة لا تخدم سوى السلام. ويعلم هذا أيضا غالبية زملائنا في الكونجرس الأمريكي".

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرا أنها ستنسحب من اتفاقية السموات المفتوحة بين دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأعضاء السابقين في حلف وارسو.

وتتهم واشنطن موسكو بانتهاك الاتفاقية من خلال تسيير طلعات جوية فوق منشآت مدنية، والبيت الأبيض وملعب للجولف يتردد عليه الرئيس الأمريكي.

وتسمح الاتفاقية، التي أطلق عليها "السموات المفتوحة"، للدول الأربع والثلاثين الموقعة عليها، ومنها الولايات المتحدة وروسيا، بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويا في أجواء الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية، التي تم إبرامها عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002.

وتهدف طلعات المراقبة إلى تعزيز الثقة. وتم تسيير أكثر من 1500 طلعة منها حتى الآن. ويشارك في هذه الطلعات ممثلون من الدولة التي تقوم بالمراقبة والدولة التي تشملها الرقابة.