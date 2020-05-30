إزالات فورية لـ1022 حالة تعد وبناء مخالف بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، أسفرت عن إزالة 1022 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم إزالة فورية لـ 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 24 فدانا و10 قراريط و5 أسهم، بالإضافة إلى 352 مخالفة بناء على مساحة 48 ألفا و390 مترًا مربعا، وإزالة 176 تعد على أراض أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و667.5 متر مربع.

وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة على مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مؤكدا مواجهةً كافة أشكال التعديات والمخالفات بكل حزم وحسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.