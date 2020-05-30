 مخربون يلحقون أضرارا بنصب تذكاري لضحايا الشيوعية في استونيا - بوابة الشروق
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مخربون يلحقون أضرارا بنصب تذكاري لضحايا الشيوعية في استونيا

د ب أ
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 4:48 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 4:48 م

تضرر نصب تذكاري لضحايا الشيوعية في استونيا، بالعاصمة تالين بعد أن نحت مخربون نجوما ورسوما على جدرانه.

وأكد المعهد التاريخي في البلاد الأضرار التي لحقت بالنصب التذكاري لضحايا الشيوعية في استونيا (1940-1991)، طبقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء البلطيق (بي.إن.إس) اليوم السبت.

وأبلغ المعهد الشرطة بالأضرار وطالب أحد ممثلي المعهد بملاحقة المخربين، بغض النظر عن دوافعهم. وشهد النصب التذكاري أضرارا مماثلا في نوفمبر 2018، بعد أشهر من افتتاحه.

والنصب التذكاري، الواقع بالقرب من نصب تذكاري سوفيتي ضخم وموقع مقابر تاحرب الألمانية، مكون من جدران سوداء، منقوش عليها أسماء 22 ألف من الإستونيين، الذين قتلوا أو تم حبسهم أو ترحيلهم خلال الاحتلال السوفيتي لاستونيا في الفترة من عام 1940 حتى عام 1953.


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