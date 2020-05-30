وفاة حالتين وإصابة 18 آخرين بكورونا في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وفاة حالتين لشاب وسيدة متأثرين بإصابتها بفيروس كورونا، داخل مستشفى حميات المنيا، أثناء التجهيز لنقلهما لمستشفى عزل ملوي.

كما أعلنت مديرية الصحة، إصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا، وتم نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج، فيما تعافى مصاب، واستمرار علاج ١١٩ داخل أقسام العزل والرعاية بمستشفى الحجر الصحي بملوي.

وأكد أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والقضاء على أي تجمعات من المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.