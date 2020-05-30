سفير أوكرانيا بألمانيا يعرب عن استيائه البالغ بعد وصف شرودر له بـ«القزم»

أعرب السفير الأوكراني في برلين، أندريج ميلنيك، عن استيائه البالغ إزاء تصريحات المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، التي وصفه فيها بالقزم.

وقال ميلنيك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "السيد شرودر سيدخل التاريخ العالمي بصفته مناصر هازئ للكرملين في ألمانيا، يهون من سياسات بوتين العدوانية ويقلل من وقع جرائم الحرب الروسية في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم".

وفي الحلقة الأولى من مدونته الصوتية "جيرهارد شرودر - الأجندة"، نعت المستشار الألماني السابق السفير الأوكراني بأنه "قزم من أوكرانيا" لا يعبأ أحد بانتقاداته.

تجدر الإشارة إلى أن شرودر، الذي شغل منصب المستشار الألماني في الفترة من عام 1998 حتى عام 2005، يترأس حاليا مجلس إدارة مجموعة النفط الروسية العملاقة "روسنفت". وتأثرت المجموعة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام 2014 بسبب النزاع الأوكراني. كما يرأس شرودر المجلس الإشرافي لـ"نورد ستريم" المشغل لخط أنابيب الغاز في بحر البلطيق المهيمنة عليه شركة "جازبروم" الروسية. ويرتبط شرودر بعلاقة شخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويطالب بإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، وهو الأمر الذي ينتقده ميلنيك باستمرار.

وقال ميلنيك: "نحن-الأوكرانيبن- لا نشعر إلا بالشفقة على السيد شرودر... هذه الدعوات المتكررة هي عمل بائس محض، لأن كل الجهود التي بذلها شرودر طوال سنوات عديدة لتخفيف العقوبات في برلين كانت وستبقى سدى".

وأعرب ميلنيك عن سخطه إزاء وصف شرودر له بالقزم، وقال: "يحاول السيد شرودر لعب دور رجل دولة محنك هادئ، لكنه يفقد المزيد من الأرض تحت قدميه، وكذلك الأعصاب. وصف دبلوماسي بالقزم هو إهانة للدولة التي يمثلها، وأيضا لأمته"، مشيرا أيضا إلى حكم الإرهاب الذي مارسه النازيين في بلده إبان الحرب العالمية الثانية.