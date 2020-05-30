ألمانيا: قطع أمريكا علاقتها مع منظمة الصحة «انتكاسة خطيرة»

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم السبت، أن قطع الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، يشكل "انتكاسة خطيرة للصحة العالمية".

وأوضح شبان - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "الالتزام ماليا بشكل أكبر" بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قطع كل الجسور مع منظمة الصحة العالمية، التي يتهمها بمحاباة بكين.

وشدد الوزير الألماني، على أن تعزيز دور الاتحاد الأوروبي في المنظمة هو إحدى أولويات ألمانيا التي تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو.

وأصدر الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، زاعما أنها لم تقم بما ينبغي لمواجهة الفيروس.