ميركل تشكر الألمان على التعقل في التعامل مع أزمة كورونا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكرها لمواطنيها لتعقلهم في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.

وقالت ميركل اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: "اجتزنا الاختبار على نحو جيد حتى الآن. نحن جميعا، الأغلبية الساحقة من المواطنين في بلدنا، تحلينا بالحذر والعقل والمسؤولية تجاه الآخرين"

وحذرت ميركل المواطنين من شعور زائف بالأمان، وقالت: "يعتقد بعض الناس الآن أن الخطر لم يكن كبيرا في البداية بسبب عدم حدوث المعاناة الجماعية الكبيرة. هذه مغالطة!"، مضيفة أنه عند النظر إلى دول صديقة سيتضح أن هذا كان من الممكن أن يحدث.

وأعربت ميركل عن أملها في تخفيف المزيد من قيود كورونا، داعية في الوقت نفسه إلى الحذر، وقالت: "أطلب منكم: دعونا نسعد بما يحدث الآن مجددا ونستفيد منه، لكن لنتحلى بالمراعاة والاحترام تجاه حاجة الآخرين في الحماية"، مضيفة أنه كما كان الحال خلال الأشهر الأربعة الماضية، لا يزال تجنب المخاطر وحماية المجتمع يقع على عاتق كل فرد فيه.

كما أشارت ميركل إلى برامج المساعدة الحكومية القائمة وأعلنت المزيد من الدعم، وقالت: "بالطبع هذه المساعدات الطارئة ليست كافية".

وتخطط الحكومة الألمانية إطلاق خطة تحفيز اقتصادي الأسبوع المقبل.