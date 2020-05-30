استطلاع -  نصف الألمان يعارضون إقامة مباريات البوندسليجا في الوقت الحالي

كشف استطلاع رأي أن نحو نصف الألمان يعارضون إقامة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في الوقت الحالي، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء ذلك طبقا لنتائج استطلاع رأي أجراه فرع معهد "يوجوف" في ألمانيا لقياس مؤشرات الرأي.

ويرى 47 % ممن شملهم الاستطلاع أن استئناف المنافسات في الوقت الحالي هو أمر خاطئ، بينما أيد 29 % استئناف المنافسات، بينما لم يستطع 24 % حسم موقفهم أو امتنعوا عن التصويت.

وكان الدوري الألماني في مقدمة مسابقات الدوري الكبرى التي استأنفت منافساتها بعد فترة توقف بسبب أزمة الوباء العالمي، حيث عادت مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من 16 مايو الجاري.

ومنذ بداية استئناف المنافسات، أجريت حتى الآن ثلاث جولات بالدوري الألماني، وقد أقيمت المباريات بدون جماهير وفي ظل معايير وإجراءات صحية ووقائية صارمة.